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Приеха на второ четене изменения и допълнения в Закона за енергията от възобновяеми източници

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Новите текстове насърчават използването на енергия от ВЕИ

приеха второ четене изменения допълнения закона енергията възобновяеми източници
Снимка: БТА
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Да се насърчи използването на енергия от възобновяеми източници – това е основната цел на приетите на второ четене от Народното събрание промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. С новите текстове се транспонират изисквания на Директива (ЕС) 2023/2413 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, съобщават от пресцентъра на парламента.

Чрез адаптиране на правната рамка с измененията се създават условия за постигане на целта за неутралност по отношение на климата в ЕС до 2050 г., както и междинна цел за намаляване на нетните емисии парникови газове с поне 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г.

Законът предвижда и конкретни мерки за постигане на поставените цели, включително въвеждането на технически правила и норми при проектирането и строителството на сградите, както и мерки за подпомагане на бизнеса.

Мерките за насърчаване на производството на топлинна енергия от възобновяеми източници, както и механизмът за издаване и обмен на кредити за електрическа енергия от възобновяеми източници в транспорта също са част от новите текстове в закона.

Със законопроекта не се променят екологични изисквания и процедури, определени със Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. При определянето на приоритетните зони за производство на електрическа енергия от вятър се изключват защитени зони и защитени територии от Националната екологична мрежа, установените миграционни маршрути на птици, горски и трайно затревени територии и др. Запазват се правилата за изграждане, реконструкция и въвеждане в експлоатация на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източници. Законът не променя и ограниченията, свързани с промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и тяхната категоризация.

# Закона за енергията от възобновяеми източници #Народното събрание

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