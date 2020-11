Призна ли Доналд Тръмп, че Джо Байдън е спечелил изборите?

Осем дни, след като Джо Байдън беше обявен за избран за президент на Съединените щати, Доналд Тръмп за първи път призна победата на своя опонент. В Туитър действащият президент написа:

От щаба на Тръмп продължават да са категорични, че изборите не са приключили и последната дума ще има Върховният съд.

Вчера станаха известни резултатите и от последните щати, в които нямаше победител - Джорджия, където Байдън е първият демократ от 28 години, който печели щата и Северна Каролина, която подкрепи Тръмп. Така Джо Байдън има 306 гласа в Електоралната колегия, а Доналд Тръмп - 232.

За победа на президентските избори кандидатите се нуждаеха от най-малко 270 гласа.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg