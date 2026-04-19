Проблеми с достъпа до секции и неявили се членове на СИК в Кърджали

Неявили се членове от ръководствата на СИК и проблеми с достъпа на упълномощени представители на политически партии и коалиции до изборните секции са сред основните затруднения в изборния ден в Кърджали към момента.

От сутринта има проблеми с достъпа на упълномощени представители на една от регистрираните коалиции до секциите, въпреки че тези лица са вписани в публичния регистър на упълномощените представители.

Упълномощен представител на коалиция: „Момичето, което взе пълномощното, се обади по телефона на някого. След 2–3 минути се върна и каза, че не мога да бъда допуснат в секцията и че трябва да попитам в РИК какви са причините.“ Председател на СИК в Кърджали: „След справка с РИК – Кърджали ме уведомиха, че ако това лице има някакви претенции, трябва да се обърне към тях, тъй като пълномощното не е заверено. От РИК – Кърджали казаха, че има допълнителни изисквания и за допълнителни разяснения лицето следва да се свърже с тях.“

От РИК уточниха, че има допълнителни изисквания и са нужни допълнителни разяснения.

От ЦИК съобщават, че регистрираните упълномощени представители задължително трябва да бъдат допускани до секциите и че недопускането на такъв представител е нарушение.