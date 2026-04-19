БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
В развитие

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Проблеми с машините белязаха началото на изборния ден и в Добрич

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Запази
Проблеми с машините белязаха началото на изборния ден и в Добрич
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Проблеми с машините белязаха началото на изборния ден в област Добрич. Постъпили са много сигнали, че машините за гласуване разпечатват половини бюлетини, хартията излиза чисто бяла или пък въобще не разпечатват, съобщи председателят на РИК - Добрич Цонка Велкова.

На всички секционни комисии, където тава се случва, се дават указания как да действат при такава ситуация. Въпреки множеството смени на членове на СИК до тази сутрин включително и неявяването на част от тях по неизяснени причини, във всички 380 секции има кворум и те са отворени навреме, каза още Велкова.

Изборният ден започна в спокойна обстановка. Охраната на изборните помещения през изминалата нощ протече нормално, съобщават от Областната дирекция на МВР в Добрич. Общо 338 служители на дирекцията са ангажирани в охрана на изборните помещения. За опазване на обществения ред са командировани допълнително 12 служители от Зонално жандармерийско поделение - Варна.

Служителите на звената на Дирекция "Български документи за самоличност" в Добрич издават и в днешния ден удостоверения на граждани, изгубили или повредили личните си карти, за да могат да упражнят правото си на глас. Избирателите в област Добрич са 170 656 души.

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ