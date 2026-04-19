Проблеми с машинното гласуване в София: Секции в "Красно село" и "Люлин" преминаха към хартия

Сигнали за проблем с машините в София получихме за две секции в "Красно село" и една в "Люлин". Екипът ни видя, че там гласуването продължава с хартиена бюлетина.

Зафер Мехмедов: "Отидох до секцията, но ми беше съобщено, че машината за гласуване не работи още от сутринта. На въпроса ми каква е причината, не получих конкретен отговор – казаха само, че те не са виновни. Аз желаех да упражня правото си на глас чрез машина, а не с хартиена бюлетина."

В 89 секция на столичното 27-о училище денят е започнал с работеща машина, след пускане на няколко бюлетини тя е спряла да работи.

Павлина Пенева - председател на 83-та избирателна секция в 27-о училище, район "Люлин": "Повикахме техник, който реагира сравнително бързо. Опитахме рестартиране, направихме тестови разпечатки, включвахме и изключвахме машината. За кратко тя започваше да работи – приемаше един глас, след което отново спираше. Това се повтаряше в рамките на около 2–3 часа." "По-лесно се манипулира с хартия, при машината няма такива неща, сега тука ще кажат невалидна е, излязъл си от квадратчето". Мария Апостолова - председател на 55 СИК, в 142-о училище, Красно село: "Проверихме захранването – нямаше видим проблем с кабелите. Отворихме машината, извадихме и поставихме отново връзките. Тя се включи, но при опит за гласуване – както с карта на избирател, така и с тестови карти на СИК – изписваше една и съща грешка, свързана с липса на връзка със SIM картата или четеца."

На врата на избирателната комисия е поставена бележка кога е спряла да работи машината и кога е бракувана.