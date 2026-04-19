БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Близо 35% избирателна активност отчитат от ЦИК към 16.00 ч.
Чете се за: 01:52 мин.
Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив
Чете се за: 02:37 мин.
Андрей Гюров: Свободните хора и техният глас са по-силни...
Чете се за: 00:52 мин.
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е...
Чете се за: 02:37 мин.
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно...
Чете се за: 03:07 мин.
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград...
Чете се за: 01:07 мин.
ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
Чете се за: 01:45 мин.
ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
Чете се за: 01:37 мин.
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Проблеми с машинното гласуване в София: Секции в "Красно село" и "Люлин" преминаха към хартия

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Запази
Проблеми с машинното гласуване в София: Секции в "Красно село" и "Люлин" преминаха към хартия
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Сигнали за проблем с машините в София получихме за две секции в "Красно село" и една в "Люлин". Екипът ни видя, че там гласуването продължава с хартиена бюлетина.

Зафер Мехмедов: "Отидох до секцията, но ми беше съобщено, че машината за гласуване не работи още от сутринта. На въпроса ми каква е причината, не получих конкретен отговор – казаха само, че те не са виновни. Аз желаех да упражня правото си на глас чрез машина, а не с хартиена бюлетина."

В 89 секция на столичното 27-о училище денят е започнал с работеща машина, след пускане на няколко бюлетини тя е спряла да работи.

Павлина Пенева - председател на 83-та избирателна секция в 27-о училище, район "Люлин": "Повикахме техник, който реагира сравнително бързо. Опитахме рестартиране, направихме тестови разпечатки, включвахме и изключвахме машината. За кратко тя започваше да работи – приемаше един глас, след което отново спираше. Това се повтаряше в рамките на около 2–3 часа."

"По-лесно се манипулира с хартия, при машината няма такива неща, сега тука ще кажат невалидна е, излязъл си от квадратчето".

Мария Апостолова - председател на 55 СИК, в 142-о училище, Красно село: "Проверихме захранването – нямаше видим проблем с кабелите. Отворихме машината, извадихме и поставихме отново връзките. Тя се включи, но при опит за гласуване – както с карта на избирател, така и с тестови карти на СИК – изписваше една и съща грешка, свързана с липса на връзка със SIM картата или четеца."

На врата на избирателната комисия е поставена бележка кога е спряла да работи машината и кога е бракувана.

"Исках на машина, обаче се оказа, че тя е бракувана.

БНТ: Защо искате на машина?

- По-лесно е, по-бързо."

Полина Витанова, председател на РИК 23 - София: "Проблемът с машините е навсякъде. Или не излизат резултати от машината, или излиза празна, или отрязък. Това се случва изключително често. Изцяло преустановено машинно гласуване имаме в 6 секционни избирателни комисии в 23 РИК София."

#парламентарни избори 2026 #избори 2026 #София

Водещи новини

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ