"Продължаваме промяната" определи водачите си на листи на предстоящите избори на 2 октомври.

Съпредседателят на партията и бивш премиер Кирил Петков ще се яви в 24 МИР в София, а другият съпредседател на формацията Асен Василев оглавява листите в 23 МИР на София и в 29 МИР в Хасково. Бившият министър на иновациите и растежа Даниел Лорер също оглавява две листи - във Варна и Търговище. Рапърът Христо Петров, по-известен като Ицо Хазарта ще представлява партията в "лидерската битка" в 25 МИР в София.

Бившият председател на Народното събрание Никола Минчев оглавява листите в Пловдив и Кърджали. Очаквано, бившият министър на вътрешните работи Бойко Рашков е начело на листата в Перник.

Ето пълния списък с водачи на листи на "Продължаваме промяната":

01 МИР Благоевград – Андрей Гюров

02 МИР Бургас - Константин Бачийски

03 МИР Варна – Даниел Лорер

04 МИР Велико Търново – Йордан Терзийски

05 МИР Видин – Иво Атанасов

06 МИР Враца – Деница Симеонова

07 МИР Габрово – Радослав Василев

08 МИР Добрич - Йорданка Костадинова

09 МИР Кърджали – Никола Минчев

10 МИР Кюстендил – Георги Стамов

11 МИР Ловеч – Искрен Арабаджиев

12 МИР Монтана – Инна Иванова

13 МИР Пазарджик – Ивайло Шотев

14 МИР Перник – Бойко Рашков

15 МИР Плевен – Иван Христанов

16 МИР Пловдив – Никола Минчев

17 МИР Пловдив-област – Росен Костурков

18 МИР Разград – Марин Шишев

19 МИР Русе – Николай Събев

20 МИР Силистра – Стоян Георгиев

21 МИР Сливен – Татяна Султанова

22 МИР Смолян – Михал Камбарев

23 МИР София – Асен Василев

24 МИР София – Кирил Петков

25 МИР София – Христо Петров

26 МИР София–област – Александър Дунчев

27 МИР Стара Загора – Радослав Рибарски

28 МИР Търговище – Даниел Лорер

29 МИР Хасково – Асен Василев

30 МИР Шумен – Николай Денков

31 МИР Ямбол – Мирослав Иванов