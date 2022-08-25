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"Продължаваме промяната" определи водачите си на листи

от БНТ
07:59, 25.08.2022
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
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"Продължаваме промяната" определи водачите си на листи на предстоящите избори на 2 октомври.

Съпредседателят на партията и бивш премиер Кирил Петков ще се яви в 24 МИР в София, а другият съпредседател на формацията Асен Василев оглавява листите в 23 МИР на София и в 29 МИР в Хасково. Бившият министър на иновациите и растежа Даниел Лорер също оглавява две листи - във Варна и Търговище. Рапърът Христо Петров, по-известен като Ицо Хазарта ще представлява партията в "лидерската битка" в 25 МИР в София.

Бившият председател на Народното събрание Никола Минчев оглавява листите в Пловдив и Кърджали. Очаквано, бившият министър на вътрешните работи Бойко Рашков е начело на листата в Перник.

Ето пълния списък с водачи на листи на "Продължаваме промяната":

01 МИР Благоевград – Андрей Гюров
02 МИР Бургас - Константин Бачийски
03 МИР Варна – Даниел Лорер
04 МИР Велико Търново – Йордан Терзийски
05 МИР Видин – Иво Атанасов
06 МИР Враца – Деница Симеонова
07 МИР Габрово – Радослав Василев
08 МИР Добрич - Йорданка Костадинова
09 МИР Кърджали – Никола Минчев
10 МИР Кюстендил – Георги Стамов
11 МИР Ловеч – Искрен Арабаджиев
12 МИР Монтана – Инна Иванова
13 МИР Пазарджик – Ивайло Шотев
14 МИР Перник – Бойко Рашков
15 МИР Плевен – Иван Христанов
16 МИР Пловдив – Никола Минчев
17 МИР Пловдив-област – Росен Костурков
18 МИР Разград – Марин Шишев
19 МИР Русе – Николай Събев
20 МИР Силистра – Стоян Георгиев
21 МИР Сливен – Татяна Султанова
22 МИР Смолян – Михал Камбарев
23 МИР София – Асен Василев
24 МИР София – Кирил Петков
25 МИР София – Христо Петров
26 МИР София–област – Александър Дунчев
27 МИР Стара Загора – Радослав Рибарски
28 МИР Търговище – Даниел Лорер
29 МИР Хасково – Асен Василев
30 МИР Шумен – Николай Денков
31 МИР Ямбол – Мирослав Иванов

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#Избори2022 #"Продължаваме промяната" #водачи на листи
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