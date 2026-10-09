Пьотр Нестеров отпадна още във втория кръг на турнира във Вийена

Българинът загуби от испанец.
Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 100" във Вийена (Испания) с награден фонд 160 680 евро.
22-годишният българин, който преодоля квалификациите след два поредни успеха, загуби от поставения под номер 5 Пабло Ламас Руис (Испания) с 6:3 6:7(5), 3:6 за два часа и 39 минути на корта.
Нестеров спечели убедително първия сет, но във втората част изостана с 1:4. Той успя да изравни 4:4, след което в тайбрека взе аванс от 3:1, но допусна обрат 5:7 и Руис изравни резултата. В третия сет националът допусна ранен пробив, испанецът поведе с 5:2 и без проблеми спечели мача.
Българинът все пак заработи 11 точки за световната ранглиста и 2780 евро от наградния фонд. Преди този двубой той спечели три поредни победи.