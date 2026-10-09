БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Пьотр Нестеров отпадна още във втория кръг на турнира във Вийена

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Българинът загуби от испанец.

пьотр нестеров загуби старта тенис турнира клей сериите чалънджър пловдив
Слушай новината

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 100" във Вийена (Испания) с награден фонд 160 680 евро.

22-годишният българин, който преодоля квалификациите след два поредни успеха, загуби от поставения под номер 5 Пабло Ламас Руис (Испания) с 6:3 6:7(5), 3:6 за два часа и 39 минути на корта.

Нестеров спечели убедително първия сет, но във втората част изостана с 1:4. Той успя да изравни 4:4, след което в тайбрека взе аванс от 3:1, но допусна обрат 5:7 и Руис изравни резултата. В третия сет националът допусна ранен пробив, испанецът поведе с 5:2 и без проблеми спечели мача.

Българинът все пак заработи 11 точки за световната ранглиста и 2780 евро от наградния фонд. Преди този двубой той спечели три поредни победи.

# Пьотр Нестеров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Реставрацията на паметника на Шипка: Министърът на културата ще представи етапите и сроковете за изпълнение
1
Реставрацията на паметника на Шипка: Министърът на културата ще...
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?
2
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?
До 30° през уикенда, после рязко захлаждане и дъжд
3
До 30° през уикенда, после рязко захлаждане и дъжд
90% от грубия строеж на новата метространция „Панчо Владигеров“ вече са изпълнени (СНИМКИ)
4
90% от грубия строеж на новата метространция „Панчо...
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива Михайлова, година след като пострада в катастрофа
5
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива Михайлова,...
България подписва обща декларация към ЕК за промяна в регламентите, свързани с еко изисквания за горивата
6
България подписва обща декларация към ЕК за промяна в регламентите,...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: Тенис

Полуфинал на двойки за Леонид Шейнгазихт в Понтеведера
Полуфинал на двойки за Леонид Шейнгазихт в Понтеведера
Виктория Велева приключи на четвъртфиналите на двойки в Ираклион Виктория Велева приключи на четвъртфиналите на двойки в Ираклион
Чете се за: 00:42 мин.
Джордж Лазаров и Александър Толев продължават към четвъртфиналите в Бургас Джордж Лазаров и Александър Толев продължават към четвъртфиналите в Бургас
Чете се за: 02:40 мин.
Мира Андреева и Никола Бартункова излизат една срещу друга в битка за място на финала в Пекин Мира Андреева и Никола Бартункова излизат една срещу друга в битка за място на финала в Пекин
Чете се за: 01:52 мин.
Янаки Милев записа четвърта поредна победа на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Палермо Янаки Милев записа четвърта поредна победа на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Палермо
Чете се за: 01:20 мин.
Росица Денчева и Ива Иванова ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на международния турнир за жени от категория W50 в Бургас Росица Денчева и Ива Иванова ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на международния турнир за жени от категория W50 в Бургас
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Ива Михайлова: Тимчо Муцунски излъга, че имам пълната възможност да се лекувам в Северна Македония
Ива Михайлова: Тимчо Муцунски излъга, че имам пълната възможност да...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Български лекари ще прегледат Ива Михайлова, македонският външен министър: Разглеждаме това като жест на добра воля Български лекари ще прегледат Ива Михайлова, македонският външен министър: Разглеждаме това като жест на добра воля
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Специално за БНТ: Говори екипажът на хеликоптер от авиобаза „Крумово“ за мисията по издирване и спасяване в Черно море Специално за БНТ: Говори екипажът на хеликоптер от авиобаза „Крумово“ за мисията по издирване и спасяване в Черно море
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Илияна Йотова за КСНС: За първи път в български документ има три конкретни неща за войната в Украйна и последствията от нея Илияна Йотова за КСНС: За първи път в български документ има три конкретни неща за войната в Украйна и последствията от нея
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Поредна масирана руска атака срещу Украйна
Чете се за: 03:25 мин.
По света
СЕМ със становище за реч на омразата в предизборната кампания за...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
При демонстрациите на машинното гласуване в София: Хора решиха, че...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Горивата може да поскъпнат значително от 2028 г. заради нови...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ