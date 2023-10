Пьотр Зелински с капитанската лента, дебют за Михал Пробиеж начело на Полша

С нов треньор и нов капитан Полша подновява кампанията си в европейските квалификации.

Пьотр Зелински бе представен като новия капитан на националния отбор в отсъствието на Роберт Левандовски. Голмайсторът на Барселона е с изкълчен глезен на десния крак от мача срещу Порто в Шампионската лига миналата седмица и пропуска мачовете на националния отбор срещу Фарьорските острови на 12 октомври и срещу Молдова три дни по-късно.

Новият селекционер на тима Михал Пробиеж дори даде на 29-годишния халф на Наполи фланелката с номер 10 на легендарния полски футболист от 70-те години на 20. век Кажимеж Дейна.

"Със своята форма и качества той ще може да покаже на всички колко важен е националният отбор“, обясни още Пробиеж.

Първият ден от тренировъчния лагер на националния отбор на Полша под ръководството на селекционера Михал Пробиеж премина в много добро настроение. Играчите са споделили, че денят е бил "изпълнен с положителна енергия“ и „усещане, каквото не са изпитвали на лагера от дълго време“.

