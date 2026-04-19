Радостин Василев: Вярвам, че моделът, от който се опитваме да се откъснем, започва да отстъпва
Гласува председателят на политическа партия „Морал, единство и чест“ (МЕЧ) Радостин Василев
„Вярвам, че моделът, от който се опитваме да се откъснем, започва да отстъпва. След тези избори ще трябва да се проведе основен разговор дали може да се намери мнозинство“, заяви той.
По отношение на провеждането на изборите Василев каза:
Радостин Василев - председател на политическа партия МЕЧ: „МВР помогна доста за ограничаване на контролирането и купения вот в определени области. Може още много да се направи. Като цяло смятам, че е необходима сериозна реформа на Изборния кодекс в следващия парламент – по отношение на секционните комисии, начина на избора им, подмяната им, както и разпределението на машините по секциите.