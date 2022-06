Радукану се контузи в Нотингам и е под въпрос за Уимбълдън

Новата звезда на британския тенис Ема Радукану може да пропусне домашния турнир от Големия шлем Уимбълдън, след като получи контузия в първия си мач от турнира на трева в Нотингам.

19-годишната тенисистка, която сензационно спечели титлата на Ю Ес Оупън като квалификантка през септември миналата година, поиска ранен медицински таймаут заради болки в лявата страна на тялото, след което се отказа при резултат 4-3 в първия сет в полза на съперничката ѝ Виктория Голубич от Швейцария.

Viktorija Golubic moves into the Nottingham last 16 after Raducanu is forced to retire through injury.



Final score: 4-3, RET.#RothesayOpen pic.twitter.com/ueW9J6eBkR