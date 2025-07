Евакуират село Плоски заради пожара в Пирин планина

Заради пожара в Пирин планина, който вече е в непосредствена близост до село Плоски, започва евакуация на жителите на село Плоски.

Малко след 23.30 ч. областният управител на Благоевград нареди незабавна евакуация на санданското село. Започнало е извеждането на хората от крайните къщи, за момента те се събират на центъра на селото.

През последните часове силните пориви на вятъра разпалиха огъня, които гори в района на Струмяни. Огънят достигна до село Плоски.

Беше задействана системата BG-ALERT със следното съобщение:

"ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТ! СПЕШНА ЕВАКУАЦИЯ!!!!! В С. ПЛОСКИ. ОБЩ САНДАНСКИ. ПОРАДИ ГОЛЯМ ПОЖАР ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД. EMERGENCY EVACUATION!!! IN THE VILLAGE PLOSKI. MUNICIPALITY OF SANDANSKI. A MAJOR FIRE! REGIONAL GOVERNOR OF BLAGOEVGRAD!"