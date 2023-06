Рафаел Надал поздрави Джокович след триумфа му на Ролан Гарос 2023

Испанският тенисист Рафаел Надал бе сред първите, които поздравиха Новак Джокович след триумфа на сърбина на тазгодишния Ролан Гарос, който го превърна еднолично в най-успешния тенисист в турнирите от Големия шлем с 23 титли.

Досега сърбинът делеше първото място в тази класация с големия си съперник Надал, като и двамата можеха да се похвалят с по 22 трофея от най-престижните надпревари в тениса.

Many congrats on this amazing achievement @DjokerNole

23 is a number that just a few years back was imposible to think about, and you made it!

Enjoy it with your family and team!