Ръководството на Ювентус се раздели с клуба

Членове на ръководството на Ювентус подадоха оставки, които бяха приети от клуба.

Сред напусналите клуба са президентът Андреа Аниели, дясната му ръка Павел Недвед, изпълнителният директор Маурицио Аривабене, Лоранс Деброа, Масимо Дела Раджионе, Катрин Финк, Даниела Марилунго, Франческо Ронкалио, Джорджо Такиа и Сузане Хейууд.

Маурицио Аривабене запазва поста си на изпълнителен директор.

Draft Separate Financial Statements And Consolidated Financial Statements As Of 30 June 2022 | Renewal Of The Board Of Directors.https://t.co/GNFRXdcVkv pic.twitter.com/jpmuVVlZvo