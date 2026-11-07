Расинг обърна Малага в Ла Лига

Расинг Сантандер направи пълен обрат през второто полувреме и спечели с 2:1 срещу Малага в мач от 12-ия кръг на испанското първенство по футбол. Така „зелено-белите“ се изкачиха на девето място в класирането с актив от 14 точки, колкото има и осмият Депортиво Ла Коруня.

Карлос Дотор даде преднина на домакините в 28-та минута, но мачът се преобърна с главата надолу за Малага в рамките на 20 минути. Икер Луке изравни за гостите пет минути след подновяване на играта, а още десет по-късно Ясир Забири оформи пълния обрат.

Малага остана с човек по-малко в 64-тата минута и така домакините загубиха мача. Те се намират на последно място и са без победа в 12 мача в Ла Лига.