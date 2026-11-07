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Реал Мадрид не изпита затруднения в гостуването си на Валенсия

Милен Костов от Милен Костов
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Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
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Арда Гюлер се отличи с гол и асистенция за гостите.

Реал Мадрид
Снимка: БТА
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Реал Мадрид победи Валенсия с 3:0 в мач от 12-ия кръг на Ла Лига. Арда Гюлер се отличи с гол и асистенция за "белия балет".

Преди първия съдийски сигнал двата отбора почетоха футболиста на Тенерифе - Хесус де Мигел, който загуби живота си след мача с Андора.

Първите опасни ситуации на стадион "Местая" във Валенсия бяха на сметката на домакините. Тибо Куртоа отрази изстрел на Аарон Майол, а попадение на Сесар Тарега не бе зачетено заради засада.

Възпитаниците на Жозе Моуриньо откриха резултата в 28-ата минута. Федерико Валверде се разписа с шут по земя извън наказателното поле.

Гостите удвоиха преднината си осем минути по-късно. Арда Гюлер бе точен с шут от воле от непосредствена близост.

След почивката столичани продължиха да бележат. Арда Гюлер подаде към Килан Мбапе в пеналтерията. Французинът финтира вратаря Столе Димитриевски и изпрати топката в опразнената врата.

"Прилепите" довършиха срещата с човек по-малко. Хосе Гая бе изгонен с директен червен картон за шпагат в краката на Килан Мбапе.

Реал Мадрид се изкачи до второто място в класирането с актив от 30 точки. Валенсия остава на предпоследната 19-а позиция в подреждането с актив от 9 пункта.

Останалите резултати от деня:

Осасуна - Атлетик Билбао 1:1
Еспаньол - Депортиво Ла Коруня 0:0
Малага - Расинг Сантандер 1:2

#Реал Мадрид #Валенсия

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