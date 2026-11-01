Реал Мадрид продължи победната си серия с класика срещу Сантандер

Реал Мадрид записа шеста поредна победа във всички турнири, след като се наложи с 3:0 при гостуването си на Сантандер. Тимът на Жозе Моуриньо реши срещата още през първото полувреме, когато реализира и трите си попадения. Килиан Мбапе откри от дузпа в 11-ата минута, Джуд Белингам удвои в 22-рата, а Ян Диоманде оформи крайния резултат с впечатляващ удар от въздуха в 36-ата минута.

„Белите“ доминираха през първата част и създадоха още няколко добри възможности. След почивката домакините заиграха по-активно, но не успяха да стигнат до гол. Мбапе удари гредата, а в края съдията отмени първоначално отсъдена дузпа за Сантандер след преразглеждане на ситуацията. В добавеното време Белингам прати топката в мрежата за втори път, но попадението му не бе зачетено заради засада.

С успеха Реал продължава победната си серия и отново е на три точки зад лидера Барселона и на една зад Атлетико Мадрид.