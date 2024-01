Реал Мадрид спечели дербито срещу Олимпиакос от редовния сезон в Евролигата

Носителят на трофея в Евролигата Реал Мадрид победи с 90:85 гръцкия Олимпиакос в среща от 23-ия кръг на редовния сезон в настоящото издание на най-престижната баскетболна надпревара в Европа.

В своя "Уизинк Сентър" "лос бланкос" имаха преднина от 24 точки малко преди края на втората четвърт, но във финалните секунди на срещата гръцкият гранд стопи изоставането си до само три пункта при 86:83. Все пак баскетболистите на Чус Матеу не допуснаха обрат, тъй като важен кош отбеляза гарда Факундо Кампацо при оставащи само 24 секунди до финалната сирена.

Босненецът Джанан Муса бе най-резултатен за победата на Реал с 20 точки, още 16 прибави хърватинът Марио Хезоня, а аржентинците Габриел Дек и Факундо Кампацо завършиха съответно с по 14 и 12 точки.

По този начин Реал Мадрид остава начело в подреждането на Евролигата с баланс 20-3, докато Олимпиакос е на 9-о място в подреждането с показатели 12-11. За състава от Пирея най-резултатен във вчерашната вечер стана Костас Папаниколау със своите 25 пункта.

В друг двубой с пряко отношение към челните места в класирането Фенербахче победи Виртус Болоня у дома с 88:75. В Истанбул италианският представител водеше след първата четвърт с 25:21, но с много силна игра във втората и третата "фенерите" обърнаха хода на срещата.

Центърът Джонатан Мотли завърши с 23 точки и 11 борби за турския тим, докато за Виртус Ифе Лундберг вкара 17 пункта.

В класирането Фенербахче е 5-и с актив 14-9, докато Виртус остава на 3-ата позиция с 15 успеха и 8 поражения.

Fixtures of the day



4 games on Friday night I #EveryGameMatters pic.twitter.com/aX8ExJ5Hb1