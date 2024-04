Реал Мадрид завърши редовния сезон в Евролигата с успех и рекордно постижение, Анадолу Ефес се добра до play-in турнира

Актуалният носител на трофея в баскетболната Евролига Реал Мадрид завърши с успех участието си в редовния сезон на надпреварата през настоящата кампания, надигравайки с 64:62 като гост литовския Жалгирис в двубой от 34-ия кръг.

Така "лос бланкос" завършват редовната фаза на турнира с баланс 27-6, което е нов рекорд за най-много победи преди старта на плейофите в най-престижното европейско клубно състезание. До този момент върховото постижение се държеше от Фенербахче, който през сезон 2018/19 регистрира 25 успеха, но то бе подобрено от испанския гранд още преди две седмици.

Real Madrid set a NEW RECORD with 2⃣7⃣ wins in the EuroLeague regular season pic.twitter.com/HnPsLYA0Aa