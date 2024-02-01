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Регионален лагер по баскетбол за момчета U14 ще се проведе в Пловдив

Главен треньор на кампа ще е Петър Клечков

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от БНТ
10:47, 01.02.2024
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Регионален лагер по баскетбол за момчета U14 ще се проведе в Пловдив
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Регионален лагер за момчета, родени през 2010 гoдина, ще се проведе в Пловдив в периода 10-11.02.2024 г., съобщиха от Българска федерация по баскетбол. Той е за играчи от региони Загоре и Родопи, като целта на подобни събития е предварителна селекция на състезателите в тази възраст преди основния лагер през месец март.

Главен треньор на кампа ще е Петър Клечков, като с него ще работят още Асен Николов (Академик Бултекс 99), Николай Колев (Берое) и Веселин Веселинов (Хебър).

Ето и кои момчета са повикани:

Илия Хорозов – Марица Кършияка 2012 СКБ

Калоян Панайотов – Делфин Бургас

Симеон Иванов – Делфин Бургас

Теодор Сталев – Академик Бултекс 99

Андрей Белев – Академик Бултекс 99

Ясен Топузлиев – Академик Бултекс 99

Димитър Николов – Академик Бултекс 99

Николай Николов – Aкадемик Бултекс 99

Радослав Божилов – Хасково

Виктор Петков – Берое

Димитър Агупков – Берое

Алек Коларов – Берое

Егор Сидоров – Берое

Виктор Неделчев – Берое

Димитър Господинов – Берое

Ивайло Косев – Берое

Калин Личков – Хебър

Aлексиан Добрев – Ямбол

Димитър Мерев – Ямбол

Едуард Любенов – Ямбол

Ивайло Желев – Сливен Баскет

Денис Митев – Сливен Баскет

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#лагер #Българска федерация по баскетбол #баскетбол
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