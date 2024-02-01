Регионален лагер по баскетбол за момчета U14 ще се проведе в Пловдив
Главен треньор на кампа ще е Петър Клечков
Регионален лагер за момчета, родени през 2010 гoдина, ще се проведе в Пловдив в периода 10-11.02.2024 г., съобщиха от Българска федерация по баскетбол. Той е за играчи от региони Загоре и Родопи, като целта на подобни събития е предварителна селекция на състезателите в тази възраст преди основния лагер през месец март.
Главен треньор на кампа ще е Петър Клечков, като с него ще работят още Асен Николов (Академик Бултекс 99), Николай Колев (Берое) и Веселин Веселинов (Хебър).
Ето и кои момчета са повикани:
Илия Хорозов – Марица Кършияка 2012 СКБ
Калоян Панайотов – Делфин Бургас
Симеон Иванов – Делфин Бургас
Теодор Сталев – Академик Бултекс 99
Андрей Белев – Академик Бултекс 99
Ясен Топузлиев – Академик Бултекс 99
Димитър Николов – Академик Бултекс 99
Николай Николов – Aкадемик Бултекс 99
Радослав Божилов – Хасково
Виктор Петков – Берое
Димитър Агупков – Берое
Алек Коларов – Берое
Егор Сидоров – Берое
Виктор Неделчев – Берое
Димитър Господинов – Берое
Ивайло Косев – Берое
Калин Личков – Хебър
Aлексиан Добрев – Ямбол
Димитър Мерев – Ямбол
Едуард Любенов – Ямбол
Ивайло Желев – Сливен Баскет
Денис Митев – Сливен Баскет
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