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Река Дунав спадна с 6 см за денонощие при Силистра

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Рачев
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река дунав спадна денонощие силистра
Снимка: БТА/Архив
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Продължава спадът на нивото на река Дунав в целия български участък. Най-голямото понижение за изминалото денонощие е при Силистра – 6 см, като водният стоеж там вече е на 110 см под условната кота нула.

На останалите водомерни постове е отчетен спад с 1-2 см, а само при Видин има застой. Няма нови заседнали плавателни съдове в или извън фарватера, като остават в сила всички ограничения в газенето на корабите за целия български участък на реката.

Хидроложката обстановка продължава да е усложнена, информират от Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

#ниското ниво на река Дунав #нивото на водите на Дунав #Силистра

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