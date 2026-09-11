Река Дунав спадна с 6 см за денонощие при Силистра

Продължава спадът на нивото на река Дунав в целия български участък. Най-голямото понижение за изминалото денонощие е при Силистра – 6 см, като водният стоеж там вече е на 110 см под условната кота нула.

На останалите водомерни постове е отчетен спад с 1-2 см, а само при Видин има застой. Няма нови заседнали плавателни съдове в или извън фарватера, като остават в сила всички ограничения в газенето на корабите за целия български участък на реката.

Хидроложката обстановка продължава да е усложнена, информират от Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".