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Решението по обжалването на Манчестър Сити се очаква в началото на 2027 година

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Спорт
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Според "Файненшъл Таймс“ изслушването на клуба е насрочено за средата на декември, а евентуалното наказание ще бъде определено след приключване на процедурата

Решението по обжалването на Манчестър Сити се очаква в началото на 2027 година
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Манчестър Сити се очаква да научи решението по обжалването на установените нарушения на финансовите правила на Висшата лига в началото на 2027 година. Според информация на британското издание "Файненшъл Таймс“ изслушването пред апелативната комисия е насрочено за средата на декември.

Английският клуб беше признат за виновен от независима комисия за сериозни нарушения на финансовите разпоредби на първенството. Ръководството на "гражданите“ обаче оспорва заключенията и продължава да отрича извършването на нарушения.

Очаква се процедурата по обжалването да продължи няколко дни през декември, като окончателното решение на апелативната комисия трябва да стане известно в началото на следващата година.

Едва след приключването на този процес ще бъде определена и евентуалната санкция срещу Манчестър Сити.

Сред възможните наказания са финансова глоба, отнемане на точки или дори изключване от Висшата лига. Тежестта на санкцията ще зависи от окончателните заключения на компетентните органи и установените нарушения.

Разследването обхваща периода между 2009 и 2018 година и е свързано с финансовото отчитане на клуба, спонсорските приходи, разходите и спазването на финансовите правила на английския футболен елит.

Независимата комисия е установила и нарушения на задълженията за сътрудничество с разследващите органи на Висшата лига.

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#ФК Манчестър Сити

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