Риши Сунак обяви кандидатурата си за премиер на Великобритания

Бившият британски финансов министър Риши Сунак обяви кандидатурата си за лидер на Консервативната партия и за министър-председател на страната.

"Обединеното кралство е страхотна страна, но ние сме изправени пред дълбока икономическа криза. Ето защо аз ще бъда лидер на Консервативната партия и следващия ви министър-председател. Искам да оправя икономиката ни, да обединя нашата партия и да допринеса за нашата страна", написа той в Туитър.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK