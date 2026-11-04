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Родри пропуска двубоя на Барселона срещу Атлетико Мадрид заради контузия

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Спорт
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Испанският национал е получил мускулна травма в дясното бедро, а Ханзи Флик се надява да възстанови трима защитници за предстоящия сблъсък

родри пропуска двубоя барселона атлетико мадрид заради контузия
Снимка: БГНЕС
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Полузащитникът на Барселона Родриго Ернандес - Родри няма да бъде на разположение за предстоящия двубой срещу Атлетико Мадрид в неделя заради контузия, съобщава испанското издание AS.

Испанският национал е получил травма на двуглавия бедрен мускул на десния крак по време на срещата с Астън Вила в Шампионската лига. Заради почувствания дискомфорт халфът е останал на резервната скамейка през второто полувреме.

Направените медицински изследвания са потвърдили контузията, като от каталунския клуб уточняват, че срокът за възстановяване ще зависи от развитието на състоянието му. Очаква се Родри да пропусне и предстоящите мачове на националния отбор на Испания, воден от Луис де ла Фуенте.

Основен кандидат за негов заместник в титулярния състав е Марк Бернал, който се представя силно от началото на сезона. Ханзи Флик разполага и с други варианти за позицията на дефанзивен полузащитник, сред които Френки де Йонг и Гави.

В същото време германският специалист може да получи добри новини относно състоянието на трима от контузените си футболисти. Ерик Гарсия и Андреас Кристенсен са в заключителния етап от възстановяването си и имат шансове да бъдат на разположение за срещата с Атлетико Мадрид.

Подобна е ситуацията и с Жул Кунде, чието завръщане се забави заради усложнения при възстановяването от навяхване на левия глезен. Първоначално се очакваше французинът да бъде готов още за Ел Класико, но рехабилитацията му отне повече време от предвиденото.

#ПФК Барселона #ФК Атлетико Мадрид #Родри

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