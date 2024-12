Рокендрол легендите Guns n’ Roses с концерт в София през 2025 година

Рокендрол легендите Guns n’ Roses с концерт на стадион „Васил Левски“ в София на 21 юли догодина. Датата в София е част от турнето на световноизвестната банда в Европа и в Близкия изток през 2025 г.

Продажбата на билети стартира ексклузивно за фен клуба на бандата във вторник, а за всички останали – в петък, 13 декември.

Guns n’ Roses обявиха дългоочакваното си завръщане в София като част от мащабното си турне през 2025 г. На 21 Феновете ще могат да изживеят магията на емблематичните химни на Axl Rose, Slash и Duff McKagan. Специални гости за концерта в София ще бъдат още един легендарни артисти – Public Enemy – групата, която направи хип-хоп революция със своя политически заряд, новаторски звук и непримирим дух.

Турнето започва на 23 май и включва 24 дати, като Guns N’ Roses ще свирят за първи път в Саудитска Арабия, Грузия, Литва и Люксембург. През 2025 година рок легендите ще се завърнат и на познати сцени у нас, в Сърбия, Турция, Португалия, Испания, Италия, Чехия, Германия, Великобритания, Дания, Норвегия, Швеция, Финландия, Полша, Унгария и Австрия.

Guns n’ Roses са една от най-слушаните рок банди в света със средно 24 милиона слушатели месечно в Spotify. След легендарното си събиране, те са хедлайнери на Coachella и продават над 5 милиона билета по време на турнето Not In This Lifetime.

Чуйте последните новини, където и да сте!

Последвайте ни във Facebook и Instagram

Следете и канала на БНТ в YouTube

Вече може да ни гледате и в TikTok

Намерете ни в Google News