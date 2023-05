Рожденикът Карлос Алкарас е финалист на турнира "Мастърс" в Мадрид

Защитаващият титлата си представител на домакините Карлос Алкарас се класира за финала на турнира по тенис на клей от сериите "Мастърс" 1000 в испанската столица Мадрид с награден фонд 7,7 милиона евро.

Водачът в схемата и №2 в световната ранглиста Алкарас, който днес навършва 20 години, победи Борна Чорич (Хърватия) с 6:4, 6:3 за 1:41 часа. Така той записа 20-а поредна победа в АТП на испанска земя.

Шампионът от миналата година стигна лесно до успеха, след като направи четири пробива в двубоя и един път загуби подаването си.

Welcome to the Roaring 20s



Defending champion @carlosalcaraz defeats Coric 6-4 6-3 to return to the Madrid final!#MMOpen pic.twitter.com/R9kz4ZaXR8