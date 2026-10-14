Румен Радев за атаките в Черно море: Нашите спасителни екипи се справиха изключително успешно

Показахме, че България има способности за бързи и навременни действия, че има способности да осъществява контрол върху своята изключителна икономическа зона и, в изпълнение на задълженията си по международните конвенции, да провежда операции по търсене и спасяване. Това заяви премиерът Румен Радев по време на изслушване в Народното събрание относно предприетите действия, оценката на риска и предстоящите мерки, свързани с атаките срещу търговски кораби в Черно море на 6 и на 13 октомври т.г., както и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“.

Радев припомни, че в рамките на седмица в изключителната икономическа зона на България в Черно море бяха атакувани четири кораба. Два от тях потънаха. От потъналите кораби са спасени – само от единия, четирима човека. Другите два кораба все още са на вода и всички техни членове на екипажите бяха спасени, каза премиерът. Той благодари на спасителните екипи от Военновъздушните сили, от „Гранична полиция“, от Морския спасителен център във Варна и от „Морска администрация“ за изключително навременните, професионални и отговорни действия за спасяването на бедстващите моряци.

Премиерът Радев подчерта, че ударите бяха в тъмната част на денонощието, а особено тези от 13 октомври, бяха в сложна метеорологична обстановка – при голямо вълнение, намалена видимост, ниска граница на облачността и валежи. Въпреки това нашите спасителни екипи се справиха изключително успешно, за което им благодаря, заяви той.