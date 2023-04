Русия начело на Съвета за сигурност на ООН

Русия поема от днес ротационното председателство на Съвета за сигурност на ООН, въпреки призивите на Украйна към постоянните страни-членки да блокират процедурата. Украинският външен министър определи руското председателството като най-лошата шега за 1 април.

Ролята на председател на Съвета за сигурност на ООН е формална, но руският постоянен представител в ООН Василий Небензя заяви пред руската агенция ТАСС, че планира да е начело на няколко ключови дебата, сред които и този за контрол върху въоръжаването. Казва, че ще обсъжда така наречения "нов световен ред", който по думите му ще замени сегашния "еднополюсен".

В Туитър украинският външен министър Дмитро Кулеба написа:

Russian UNSC presidency is a slap in the face to the international community. I urge the current UNSC members to thwart any Russian attempts to abuse its presidency. I also remind that Russia is an outlaw on the UNSC: https://t.co/rZVC1pV0MY#BadRussianJoke #InsecurityCouncil