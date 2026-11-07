С човек по-малко ЦСКА 1948 направи светкавичен обрат, но Лудогорец се спаси в последната минута

Двубоят между Лудогорец и ЦСКА 1948 от 13-ия кръг на Първа лига завърши при равенство 2:2. "Орлите" поведоха в резултата, а с човек по-малко гостите стигнаха до обрат. Футболистите на Игор Йовичевич стигнаха до точка с гол в последната минута.

През първото полувреме на стадион "Хювефарма Арена" в Разград зрителите видяха четири точни изстрела, като всички бяха на сметката на домакините. Алекс Божев отрази три изстрела на Кайо Видал преди да се отличи с ключово спасяване срещу Ерик Маркуш, който се бе озовал сам срещу вратаря в наказателното поле.

След почивката разградчани заслужено откриха резултата. Петър Станич бе точен с плътен шут от вътрешността на вратарското поле.

В 73-ата минута столичани останаха с човек по-малко на терена. Емерсон Барбоса бе изгонен след втори жълт картон. Защитникът се подхлъзна и с ръка спря обещаваща контраатака.

Противно на логиката гостите заиграха по-ефективно и възобновиха равенството шест минути по-късно. Резервата Атанас Илиев засече центриране на Георги Русев във вратарското поле.

Футболистите на Огнян Младенов стигнаха до обрат едва 109 секунди по-късно. Георги Русев проби в пеналтерията и се разписа с шут по земя в далечния ъгъл.

В последните секунди на сблъсъка бившият футболист на гостите появилият се от резервната скамейка Ивайло Чочев засече центриране на Амир Хаджиахметович.

Двата отбора запазват позиции в класирането. Лудогорец е трети в подреждането с 30 точки, докато ЦСКА 1948 е едно място по-надолу с точка по-малко.