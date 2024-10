Само с около 50 години закъснение: Жена получи отговор за мечтаната работа

След 48 години Тизи Ходсън от Гедни Хил разбра защо не е получила отговор на кандидатурата ѝ за мечтаната работа.

През януари 1976 г. тя изпраща писмо, с което кандидатства за каскадьор с мотоциклет, но така и не получава отговор. 77-годишната Ходсън останала изумена, след като преди дни получила обратно писмото си.

Оказало се, че то е било изгубено зад пощенско чекмедже през всички тези години.

Woman gets reply about job application - 48 years on.#NilePostNews

https://t.co/dJLX7jMsCM