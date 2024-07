Самоков ще бъде домакин на мачове на два израелски отбора от Еврокъп

Самоков ще бъде домакин на мачовете на израелските отбори Апоел Шломо Тел Авив и Апоел Банк Яхав Йерусалим от втория по сила европейски клубен турнир Еврокъп за сезон 2024/25.

След повече от месец разговори между двата тима, които са възпрепятствани да играят международните си домакински срещи от Еврокъп у дома в Израел поради продължаващия военен конфликт в страната, ръководството на Балканска Лига, ръководството на Еврокъп и със съдействието на Община Самоков и БК Рилски Спортист, на официалния жребий в Барселона бе официално обявено, че новият „дом“ за сезона и на двата отбора от Израел ще бъде гр. Самоков и "Арена Самоков".

Осъществяването на това стана с подкрепата на служебния министър на Младежта и спорта Георги Глушков, кмета на гр. Самоков д-р инж. Ангел Джоргов и президента на БК Рилски Спортист инж. Петър Георгиев, които в спортсменски, а и чисто човешки дух, нито за миг не се поколебаха да асистират и помогнат в подсигуряването на необходимите изисквания, за да бъде одобрен град Самоков, чиито баскетболни фенове ще имат невероятната привилегия да се наслаждават на баскетбол от най-високо ниво цял сезон.

Цялата организация на мачовете от А до Я, както от страна на Апоел Шломо Тел Авив и Апоел Банк Яхав Йерусалим, така и от страна Еврокъп, лично от главния директора на състезанието Диего Жулиен, за да бъдат спазени всички техни правила, изисквания, мерки за сигурност и т.н. е поверена на Балканската Лига.

Сезонът в Еврокъп започва на 24.09.2024 г., а отборите са разделени на 2 групи по 10 във формат лига, което означава по минимум 9 домакинства на отбор във фаза редовен сезон, като израелците ще домакинстват в "Арена Самоков" на седмичен ротационен принцип.

The Group Stage is set



Which teams are going to grab the top 6 spots in each group? pic.twitter.com/R2T4IbL2P7