Отличен Везенков и бронз за Олимпиакос в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков и Олимпиакос се окичиха с бронза в Евролигата. Българинът и неговите съотборници триумфираха в гръцкия дуел, след като матираха Панатинайкос с 97:93 в срещата за третото място, изиграна в „Етихад Арена“, Абу Даби. Селекцията на Йоргос Барцокас заигра ролята на лидер още на старта и до финалната сирена се справи с всеки опит за щурм на състава на Ергин Атаман.

Third place belongs to @Olympiacos_BC ! #F4GLORY pic.twitter.com/nCJ2xxWJbJ

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място в стартовата петица, като нямаше и спомен от слабото му представяне на полуфиналите. Българският национал се развихри в офанзивен план и бе сред основните фактори за победата на „червено-белите“. Крилото остави на сметката си 23 точки, 2 борби, 1 асистенция и 3 откраднати топки за 27 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 4/8 от средна дистанция и 5/6 отвъд дъгата.

По този начин тимът от Пирея се пребориха с бронзовите отличия в турнира на богатите за втори пореден и общо трети път в своята история. От своя страна „детелините“ завършват на четвъртото място едва за втори път.

Olympiacos SWEEP Panathinaikos and claim the third place in EuroLeague 24/25pic.twitter.com/TcIdk5ES6D