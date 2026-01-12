БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 07:22 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

Силно представяне за Константин Костадинов с екипа на Андора срещу Реал Мадрид (ВИДЕО)

Баскетболният национал сред най-добрите реализатори за своя отбор в елита на Испания.

нов грешен ход константин костадинов андора испания
Снимка: БТА
Константин Костадинов имаше силни изяви, но Андора инкасира пето поредно поражение в Лига Ендеса. Пред своя публика българинът и неговите съотборници не издържаха срещу Реал Мадрид след 85:90 в мач от 15-ия кръг.

Костадинов започна в стартовата петица и се представи на ниво за новия си отбор. Българският национал постави името си сред топреализаторите. Крилото финишира с 10 точки, 3 борби и 1 асистенция за 22 минути, в които престоя на паркета. При стрелбата си той бе 5/7 от средна дистанция и 0/1 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Момчетата на Жоан Плаза имат 5 победи и 11 загуби, като това продължава да ги поставя на 16-то място във временното класиране в испанския елит. На 17 януари (събота) Костадинов и компания ще имат домакинство на Рио Бреоган.

Домакините държаха водачеството в ръцете си почти през цялото първо полувреме, спечелено с 41:40. След паузата гостите сътвориха обрат и стигнаха до крехка разлика, която удържаха до края.

Зейвиър Кастанеда наниза 20 точки за Андора, включително и 5 точни стрелби от далечна дистанция.

#Лига Ендеса 2025/2026 #БК Андора #Константин Костадинов баскетбол

