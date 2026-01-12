Силно представяне за Константин Костадинов с екипа на Андора срещу Реал Мадрид (ВИДЕО)

Константин Костадинов имаше силни изяви, но Андора инкасира пето поредно поражение в Лига Ендеса. Пред своя публика българинът и неговите съотборници не издържаха срещу Реал Мадрид след 85:90 в мач от 15-ия кръг.

Костадинов започна в стартовата петица и се представи на ниво за новия си отбор. Българският национал постави името си сред топреализаторите. Крилото финишира с 10 точки, 3 борби и 1 асистенция за 22 минути, в които престоя на паркета. При стрелбата си той бе 5/7 от средна дистанция и 0/1 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Момчетата на Жоан Плаза имат 5 победи и 11 загуби, като това продължава да ги поставя на 16-то място във временното класиране в испанския елит. На 17 януари (събота) Костадинов и компания ще имат домакинство на Рио Бреоган.

Домакините държаха водачеството в ръцете си почти през цялото първо полувреме, спечелено с 41:40. След паузата гостите сътвориха обрат и стигнаха до крехка разлика, която удържаха до края.

Зейвиър Кастанеда наниза 20 точки за Андора, включително и 5 точни стрелби от далечна дистанция.