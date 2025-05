Монако отне мечтите на Везенков и Олимпиакос за финал в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков и Олимиакос се простиха с мечтите си за финал в Евролигата. Българинът и неговите съотборници претърпяха разочарование, след като отстъпиха пред Монако с 68:78 във втория полуфинал, изигран в "Етихад Арена", Абу Даби. Селекцията на Йоргос Барцокас остана далече от обичайното си представяне, особено през второто полувреме, когато съставът на Василис Спанулис властваше до голяма степен и до финалната сирена отблъсна всеки щурм на своя съперник.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година бе селектиран в стартовата петица, като не показа и нотка от своите възможности, най-вече в атака, където бе лимитиран. Българският национал дори не успя да премине двуцифрената точкова бариера. Крилото завърши със скромните за неговите възможности 7 точки, 7 борби, 1 асистенции и 2 откраднати топки за 33 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 2/4 от средна дистанция, 0/6 зад дъгата и 3/5 от линията за изпълнение на наказателни удари.

По този начин "червено-белите" ще трябва да почакат за още един финал в турнира на богатите. От своя страна "монегаските" пренаписаха своята история в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент, тъй като за първи път ще спорят за златото. На финала на 25 май (неделя) Монако ще срещне Фенербахче, който в първия полуфинал детронира Панатинайкос, докато тимът от Пирея ще спори за бронза именно срещу "детелините".

Откриващите минути минаха под знака на здравата защита и честите пропуски. Еван Фурние и Надйжъл Уилямс-Гос бяха основните заплахи в офанзивен план за символичните домакини, докато от другата страна Майк Джеймс и Алфа Диало подържаха огъня в това отношение. По този начин светлинното табло светеше при 17:17 в края на встъпителния период.

Тенденцията, свързана с трудностите в нападение, остави двата отбора да вървят ръка за ръка и в началото на следващата десетка. Фурние и Джеймс правиха опити да излязат на сцената в редки случаи, като по-солидното представяне на втория бе в основата на това „монегаските“ да се оттеглят в съблекалнята при 35:33.

Джарън Блосъмгейм и Диало наказаха грешките на гръцката защита при откриването на третата част, наклонявайки допълнително везните в полза на отбора от Княжеството. Липсата на верни решения, особено в нападение, утежниха допълнително ситуацията за „червено-белите“. Фурние се погрижи тимът от Пирея да намери себе си в опита си да скъси дистанцията, но действащите шампиони в Лига Про А си извоюваха 6-точков актив след 30 минути игрово време.

Символичните гости напомниха за солидните си изяви в дефанзивен план и в откриващите моменти на заключителната четвърт, когато си върнаха двуцифрената преднина. Нови геройства, дело на Фурние, окрилиха гръцкия тим за частичен щурм, но Мамаду Жайтех и Диало довършиха започнатото за „монегаските“, които до финалната сирена не погледнаха назад.

Еван Фурние изригна за "червено-белите" със своите 31 точки, включително и с 4 успешни шута отвъд дъгата. Найджъл Уилямс-Гос остави на сметката си 11.

Алфа Диало запали искрата за Монако с 22 точки и 6 борби. Майк Джеймс финишира със 17, 7 овладени под двата ринга топки и 7 асистенции. Джарън Блосъмгейм регистрира 12 точки и 5 овладени под двата коша топки, Мамаду Жайтех има 11 и 6 борби.