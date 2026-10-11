Съперникът на Левски в Лига Европа измъкна точка срещу Аякс след спорна дузпа

Следващият съперник на Левски в основната фаза на Лига Европа НЕК Неймеген завърши наравно 1:1 при гостуването си на Аякс в среща от осмия кръг на нидерландското първенство. Домакините поведоха рано чрез Толу Арокодаре, но Тджеярон Чери възстанови равенството от дузпа, която предизвика сериозни дискусии.

Резултатът остави Аякс на петото място в класирането с 15 точки, докато НЕК Неймеген заема 11-ата позиция с девет. Тимът от Неймеген продължава да изпитва сериозни затруднения в първенството, като няма победа от 29 август насам.

Срещата на стадиона в Амстердам започна отлично за домакините, които откриха резултата още в седмата минута. Джорти Мокио центрира прецизно към Толу Арокодаре, а нападателят засече топката с глава и даде преднина на Аякс.

Ранното попадение позволи на амстердамския гранд да контролира събитията на терена, но гостите успяха бързо да се върнат в двубоя.

В 19-ата минута главният съдия Сердар Гьозюбююк отсъди дузпа в полза на НЕК Неймеген след нарушение на Джорти Мокио срещу Душан Тадич в наказателното поле. Футболистът на Аякс получи жълт картон, а решението беше потвърдено и след намесата на системата ВАР.

Тджеярон Чери застана зад топката и реализира наказателния удар, с което изравни резултата за 1:1.

Ситуацията обаче предизвика полемики в Нидерландия. Според коментари и анализи е имало съмнения за засада в хода на атаката, предшестваща нарушението. Брайън Линсен подаде с пета към свой съотборник, чието положение спрямо последната линия на защитата на Аякс породи въпроси.

Въпреки това съдийският екип не промени първоначалното решение. Появиха се и противоположни мнения, според които нарушението на Мокио е заслужавало дори директен червен картон.

След изравнителното попадение Аякс реагира с мощен натиск и създаде няколко отлични възможности отново да поведе.

В 22-рата минута Джорти Мокио беше близо до това да се реваншира за допуснатата дузпа, но ударът му срещна напречната греда. Малко по-късно Оскар Глух също опита да преодолее вратаря на гостите, но Гонсало Кретас се намеси решително.

Две минути преди почивката Юри Баас отправи опасен изстрел от добра позиция извън наказателното поле, но защитник на НЕК успя да блокира топката.

През второто полувреме Аякс продължи да доминира, но така и не намери начин да преодолее организираната отбрана на гостите.

Една от най-чистите ситуации дойде в 76-ата минута, когато Абдела Уазан премина през защитата на НЕК и се озова очи в очи с Гонсало Кретас. Вратарят обаче спаси удара му, а при последвалата добавка бившият германски национал Юлиан Бранд също не успя да се разпише.

До последния съдийски сигнал домакините продължиха да търсят победното попадение, но НЕК Неймеген удържа равенството и си тръгна с точка от едно от най-трудните гостувания в нидерландския шампионат.

Следващото предизвикателство пред НЕК Неймеген е домакинството на българския шампион Левски в Лига Европа. Двата отбора ще се срещнат на 15 октомври от 22:00 часа българско време на стадион "Гофертщадион“ в Неймеген.

И двата състава ще търсят първите си точки в основната фаза на турнира, след като започнаха участието си с поражения.

Левски отстъпи с минималното 0:1 на австрийския РБ Залцбург, докато нидерландците претърпяха тежка загуба с 0:5 при гостуването си на Ювентус в Торино.