Сърбия намери място на четвъртфиналите в Париж

Сръбският национален отбор си заслужи място в Топ 8 на олимпийския турнир при мъжете на Игрите в Париж. Съставът на Светислав Пешич се наложи над Южен Судан с 96:85 в мач от последния трети кръг в група C. На закрития стадион "Пиер Мороа" сърбите срещнаха сериозна съпротива от смелите баскетболисти на Роял Айви, но в последната част наклониха везните в своя полза и елиминираха своите съперници от борбата за четвъртфиналите.

SERBIA FIGHT, BAG THE W #Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/U0hN1WQw6O

По този начин "плавите" финишираха на второ място в групата с две победи и една загуба, а южносуданците имат огледален баланс и завършиха на третата позиция. Успехът на "орлите" се оказа добре дошъл и за състава на Гърция, който стана сред най-добрите два тима, класирали се за следващата фаза.

Welcome to the Quarter-Finals, Hellas! #Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/Mr1gZK1PiU