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СДС ще подкрепи кандидатура на ГЕРБ за президент, обяви каза председателят на партията Илия Лазаров

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Ако ГЕРБ издигнат своя кандидатура за президент, СДС ще ги подкрепи. Това каза в студиото на "Денят започва" председателят на партията Илия Лазаров. От формацията няма да издигат своя кандидатпрезидентска двойка, допълни той:

Илия Лазаров, председател на СДС: "За президентските избори зависи от колегите от ГЕРБ. Дали ще издигнат своя кандидатура. Ако издигнат своя кандидатура, мога да кажа от сега, че ние категорично ще я подкрепим. Нямаме претенции за вицепрезидентското място. Защото смятаме, че вицепрезидентското място трябва да бъде човек, който да доведе до допълнителна подкрепа за тази кандидат-президентска двойка."

Андрей Гюров няма да получи подкрепата на СДС по никакъв начин, категоричен беше Илия Лазаров, дори и ГЕРБ да застанат зад него.

"Ние сме коалиция във рамките на този парламент. И сме коалиция с ГЕРБ подадена тема, но нямаме ангажимент да подкрепяме чужди кандидати. Така, че ако ГЕРБ прецени да подкрепи Гюров, това е тяхно право. Но ние няма да ги подкрепим. Гюров не отговаря на изисквания."

Председателят на СДС определи като правилна инициативата на "Прогресивна България" да бъде върнат стария ред, при който президентът определя служебния премиер.

За Илия Лазаров президентската институция е "застрахователна полица" на държавата в моменти на криза:

"Ние сме в много тежък период на международна криза. Това ми е на мен специалността. Имаме две кризи от двете страни. Северно-украинската криза, руско-украинската война и имаме войната в Персийския залив. И двете навлизат в една много сложна фаза на своето развитие. На практика Съединените щати губят стратегически войната в Залива. Много сериозно. Защото нямат, не могат да минат на следващия етап на реализацията на своят план - тоест да вкарат сухопътни сили, за да завършат цялата операция. Трябва да вкарат 200-300 хиляди души, за да могат да стабилизират това, което са постигнали. Не са готови да го направят това нещо. Не са готови да дадат жертви. И влизаме в един безкраен конфликт. България е много близко до тази зона. България е много близко и до зоната, в която е руско-украинският конфликт. Много е важно. За това ви казвам, личността на президента не е да ходи да се снима по разни върхове, а той трябва да е човек, който да познава международната политика и в кризи да знае как да реагира."

СДС ще бъде конструктивна опозиция през новия политически сезон, каза още председателят й.

По повод избора на нов ВСС, Лазаров обясни, че евентуално решение за подкрепа на кандидатури ще бъде обсъдено в рамките на коалицията ГЕРБ-СДС

"Бланкова подкрепа никога не се дава. Когато се види цялата конкретика, тогава може да говорим. Това да, това не. А какво ще поискате? Не е въпрос до искане. Това не е въпрос до пазарлък. Въпрос до принципи е. Какво ще предложат, как ще го предложат и какъв ще бъде тонът и начинът, по който ще се направи. От това зависи."

Гледайте целия разговор във видеото

#подкрепа за ГЕРБ #Илия Лазаров, председател на СДС #президентски избори

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