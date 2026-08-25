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В Бургас почитат паметта на полицаите, които загинаха при опит да спрат автобус с нелегални мигранти

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В Бургас днес ще почетат паметта на двамата полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев, които преди четири години загинаха при опит да спрат автобус с нелегални мигранти.

Възпоменателната церемония, в която ще участва и вътрешният министър Иван Демерджиев, ще се състои пред паметника на загиналите полицаи, изграден на лобното им място.

Четири години след трагедията, съдебният процес срещу шофьора на автобуса все още не е приключил. Окръжният съд в Бургас осъди сирийския гражданин Омар Аднан на 20 години затвор.

Присъдата беше обжалвана и от двете страни, а на 22 юли делото беше разгледано от Апелативния съд.

Решението на втората инстанция все още се очаква. Срокът е два месеца и изтича през септември.

#Бургас #автобус #загинали полицаи #възпоменание #мигранти

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