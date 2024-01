Себастиан Льоб с втора етапна победа в Рали Дакар

Себастиен Льоб (Продрайв) спечели шестия етап на Рали Дакар, който продължи 48 часа и в който екипажите нямаха право на сервизна помощ и трябваше задължително да спят на палатки в пустинята. Това е втора етапна победа на деветкратния световен рали шампион в тазгодишното състазание, с която той излезе трети в общото класиране и изравни постижението на легендата на Мицубиши Хироши Масуока – и двамата вече имат по 25 спечелени етапа.

Provisional top 3:

Sébastien Loeb

Carlos Sainz

Mattias Ekström



@SebastienLoeb wins the 48H stage, his 2nd stage win in #Dakar2024



Leader until the rest @CSainz_oficial finishes 2nd and takes the overall lead!



