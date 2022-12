Селтикс с нова тежка загуба в НБА след поражение от Клипърс

Лос Анджелис Клипърс надигра категорично Бостън Селтикс със 113:93 точки у дома в пореден мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Над всички за победителите бяха Пол Джордж и Кауай Ленърд, които комбинираха за общо 51 точки. Джордж бе най-резултатен с 26, като прибави шест борби и три асистенции към статистиката си, докато Ленърд се отчете с 25 пункта, девет овладени топки и шест завършващи подавания, при стрелба 10/12 от игра и 2/3 от тройката. С по 13 и 12 точки съответно завършиха Маркъс Морис-старши и Люк Кенард.

Kawhi and PG-13 were ballin' in the @LAClippers W tonight! #ClipperNation@kawhileonard: 25 PTS (10-12 FGM), 9 REB, 6 AST@Yg_Trece: 26 PTS, 6 REB pic.twitter.com/ko496PuszQ