Шабан Мустафа и Мария Николова ще атакуват рекордите в скоростното изкачване на Черни връх

Няколко рекорда ще бъдат под заплаха тази неделя в 20-ото издание на скоростното изкачване на Витоша. Над 300 атлети ще стартират в юбилейната надпревара по време на големия спортен празник, организиран отново от Столична община чрез Фондация „София – европейска столица на спорта“, Български туристически съюз, Природен парк „Витоша“ и Сдружение „Маратон“. Няколко емблематични събития ще съберат хиляди приятели на планината тази неделя на витошкия първенец.

Три лъчеви похода

Точно в 9.00 ч. малко преди Моста на влюбените ще бъде даден старт на традиционното планинско бягане „Витоша Рън – от НДК до Черни връх“. Същевременно към витошкия първенец ще потеглят няколко лъчеви похода: в 7.00 ч от Железница, в 8.00 ч от х. Кумата и в 9.00 ч от х. Алеко и от Златните мостове по маршрута, по който Алеко Константинов и доктор Тантилов за първи път изкачват Черни връх.

Тържествата по отбелязването на 131-ата годишнина на туристическото движение в България включват в петък от 17.30 ч традиционното поднасяне цветя на морената пред Народния театър „Иван Вазов”, откъдето през 1895 г. Алеко Константинов е повел 300 души на двудневен поход към Черни връх, колкото ще бъдат и участниците във „Витоша Рън“ тази година. След това ще има изпълнения на хорове на туристическите дружества и поднасяне на цветя пред паметника на Алеко Константинов на бул. “Витоша” в близост до НДК ч.

Кулминацията на върха

Кулминацията ще бъде в неделя, 30 август на върха, където ще се състои Национален туристически събор. В него ще участват представители на туристическите дружества, членове на БТС от цялата страна, както и държавни институции, за които развитието на туризма е приоритет. Там около 10.30 ч се очаква финалът на най-бързите в планинското бягане НДК - Черни връх. В 11.45 ч е награждаването на призьорите, след което в 12.00 ч ще бъдат поднесени цветя на барелефа на Алеко Константинов на морената до Черни връх. На витошкия първенец официалните лица ще наградят туристи, изкачили 10-те планински първенци на България и ще връчат грамоти на отличили се туристически дружества. За доброто настроение отново ще се погрижи прочутият народен певец и лауреат на международни награди Александър Александров – Алекс, в програмата са предвидени планинарски и народни песни и танци в изпълнение на хорове и ансамбли от цялата страна. Празникът е посветен и на 60-годишнината на Националното движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта“.

В името на рекорда

В юбилейната надпревара „Витоша рън“ организаторите обявяват за първи път бонус за подобрен рекорд от по 500 евро при мъжете и при жените. Няколко върхови постижения ще са под заплаха по време на 20-ото издание на масовото състезание по планинско бягане от веригата Five mountains – скоростното изкачване от центъра на град София до Черни връх (2290 м).

Сред участниците ще бъде Шабан Мустафа, който ще се опита да подобри собствения си рекорд от 2011 г - 1.36:45 ч, в конкуренцията сега на миналогодишния шампион Кристиян Иванов. При жените върховото постижение е на Милка Михайлова - 1.54:30 ч, също от 2011 г. При дамите на старт ще застане Мария Николова, която е единствената с пет, при това последователни победи от 2020 до 2024 г. Мария ще се опита да си възвърне хегемонията, тъй като миналото лято финишира втора, на 1:30 мин след направилата тогава дебют в състезанието национална рекордьорка в шосейния маратон Милица Мирчева. В името на рекорда ще стартира и първият победител Бойко Златанов, който не е пропускал нито едно издание и ще пробяга дистанцията за 20-и път, като той е шампион и през 2012 г.



Трасето ще бъде маркирано в събота и почистено след състезанието. Досега за участие са се записали над 300 атлети, със сигурност тази цифра ще се увеличи, тъй като последната регистрация е рано сутринта преди старта в неделя. Стартови номера и пакети ще могат да се получат вечерта преди състезанието, в събота от 19.00 до 20.00 ч. в Информационния център на „София – европейска столица на спорта“ на бул. „Михай Еминеску“ № 5 (срещу Румънското посолство). Маршрутът вече се подготвя за тези, които искат да го пробват предварително, той е предизвикателство както за любителите на изкачванията в планината, така и за професионалните планински бегачи. Контролното време от 5 часа позволява на спортисти и любители с различна подготовка да изпитат физическите си и морални сили.

За осма поредна година най-бързите ще могат да се следят онлайн чрез GPS-система по пътя им към върха, която ще се активира в сайта https://marathon.bg/vitosha-run-2026/. Там са публикувани карта на трасето, начините и сроковете за заявките, които могат да се направят и непосредствено преди старта. На всеки финиширал ще бъде връчен много красив паметен медал за спомен от участието, а един от успешно завършилите ще спечели по жребий професионален спортен часовник. За призьорите са предвидени материални награди и ваучери за спортна екипировка.

18-км трасе с D+1734 м денивелация

Ето и повече подробности за трасето: Старт – София, НДК (Източната част до билетния център), Финал – Черни връх; Дължина: 18 км, D+1734 м с 5 междинни контролни пунктa. Преминава по Моста на влюбените, пo централната алея на Южен парк, продължава по ул. Никола Крушкин, пресича бул. Тодор Каблешков, пресича Околовръстен път на кръговото с бул. Черни връх, зад Фантастико, по ул. Чемшир през Драгалевци, Посетителски център Витоша, пътеката за Черни връх, през Голи връх и Платотo до финала на Черни връх. Контролните пунктове са 6: Южен парк, Хенрик Ибсен, Околовръстен път, Информационен център Витоша, Бай Кръстю и Голи връх.

Осигурено е извозване на багаж на участниците от старта до финала на Черни връх. След завършване на проявата за участниците е осигурен транспорт до София с автобус, който ще тръгне от паркинга пред хотел Морени след 14.00 ч при запълване на местата срещу стартов номер, до надлеза на Околовръстния път. Същият автобус се връща на паркинга до х. „Морени“ за втори курс до старта при НДК. От паркинга пред хотел Морени може също да се ползва редовен градски транспорт с автобус 66.

Да пазим и обичаме планината

Организаторите апелират за толерантност, да се прави път на състезателите, които имат нужда от подкрепа. В планината има място за всички. Молбата е също да не се събират маркировъчните ленти по трасето, те задължително ще бъдат събрани от организаторите след края на състезанието. И в тази връзка е напомнянето към всички участници в надпреварата и всички любители на планинския туризъм, които ще се качат на Витоша за празника – нека пазим планината и да не оставяме боклук след себе си.