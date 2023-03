Шарл Льоклер с 10 места наказание за Саудитска Арабия

Пилотът на Ферари Шарл Льоклер ще бъде върнат назад с 10 места на стартовата решетка за предстоящото състезание на пистата "Джеда" в Саудитска Арабия, втори кръг от сезона във Формула 1.

Наказанието на Льоклер е продиктувано от използването на трета контролна електроника в задвижващата му система при максимално разрешени две.

Именно контролната електроника стана причина пилотът от Монако да не завърши първата надпревара през годината преди две седмици в Бахрейн.

Шефът на Ферари Фредерик Васьор призна в интервю, че до момента в екипа на "черните кончета" не са срещали подобен проблем.

Гран при на Саудитска Арабия ще се проведе тази неделя (19 март), като стартът на надпреварата е в 19.00 часа българско време.

BREAKING: Charles Leclerc to receive a grid penalty at the Saudi Arabian Grand Prix#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/mYvk0RMPHE