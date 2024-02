Шарл Льоклер с най-добро време в последния ден от предсезонните тестове във Формула 1

Пилотът на Ферари Шарл Льоклер оглави класирането в последния ден от предсезонните тестове във Формула 1, които се проведоха през последните три дни на пистата "Сахир" в Бахрейн.

Монегаскът, който кара в следобедната сесия, постигна в най-бързата си обиколка резултат от 1:30.322 минути и в същото време за престоя си в болида завъртя общо 74 тура.

Втори в днешния ден остана Джордж Ръсел от екипа на Мерцедес, като британецът спря хронометрите 1:30.368 минути. Пилотът на "сребърните стрели" направи общо 67 обиколки, като по подобие на Льоклер той също кара в следобедните часове.

Третата позиция зае китаецът Гуаню Джоу с болида на Стейк Заубер, като китаецът един тур за 1:30.647 минути, изпреварвайки трикратния световен шампион Макс Верстапен и Юки Цунода, които се наредиха съответно 4-и и 5-и в днешния ден.

#F1TESTING: DAY 3 CLASSIFICATION



