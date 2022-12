Шома Уно поведе след кратката програма на финала на Гран При по фигурно пързаляне

Световният шампион Шома Уно поведе след кратката програма при мъжете на финала на сериите Гран При по фигурно пързаляне в Торино.

Трима японци окупираха челните места при мъжете.

Шома Уно спечели първия етап от надпреварата и поведе японската офанзива. Олимпийският бронзов медалист от Пекин 2022, изпълни четворен флип, четворен-двоен тулуп и троен аксел и получи рекордната за сезона оценка от 99.99 точки. Той бе далеч над всички и в хореографско отношение, като взе високи нива на пируетите и стъпките си.

A close for Shoma UNO (JPN)! With 99.99 points he takes the lead after the Men‘s Short Program at the @gpfinal22 #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/NvnVsCJkJv