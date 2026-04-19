БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив

от БНТ , Репортер: Деница Торньова
Чете се за: 02:37 мин.
Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Сигнал за свършили бюлетини в две секции, открити в болници в Пловдив проверява нашия екип.

Спокойно и без съществени нарушения до момента протича изборния ден в Пловдив. Около 303 000 души са имащите право на глас. Към момента опашки от хора, чакащи да дадат своя вот, има само на отделни места в града. Малцина от избирателите до момента имаха проблеми с гласуването.

Подобно на други градове в страната и в региона имаше секции, в които машините по един или друг начин аварираха и това наложи да се вземе решение да се премине изцяло към гласуване с бюлетини. Такива секции до момента в града са общо 6, което е под 1% от общия брой на машините.

Проблем имаше и в две от частните болници в града, където още преди обяд бюлетините свършиха и в продължение на 2-3 часа гласуването там беше прекратено, докато бъдат доставени бюлетини. Според председателя на 16-та РИК, в едното от медицинските заведения по-скоро са решили да се презастраховат и реален недостиг на бюлетини не е имало.

Ето какво казаха и от секционната комисия:

Златомир Стамболов, председател на болнична СИК: "Към 10:30 часа подадохме сигнал, който беше пуснат и до РИК, и до общината, при който уведомихме, че ни намаляват бюлетините, които вчера ни бяха предадени 100. След, което минаха около 2 часа и в 12:00 часа вече бяхме без бюлетини и се наложи да връщаме болни хора, които са доста голяма част от тях трудноподвижни. И това, според нас, беше нередно и затова продължихме постоянно да пускаме сигнали през цялото това време, докато най накрая пуснахме и в ЦИК и се взе резултат."

По-рано днес на секретар в една от секциите в квартал "Столипиново" му е прилошало и за кратко, докато му е указвана медицинска помощ, гласуването е било прекратено. Но и там процесът вече продължава нормално.

Вижте повече в прякото включване на Деница Торньова

#гласуване в болници #парламентарни избори 2026 #липсващи бюлетини #избирателни секции #Пловдив

