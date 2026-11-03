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Сигнали за бомби в институции в страната

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сигнали бомби окръжната прокуратура стара загора болницата казанлък
Снимка: Иван Янев
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Заплахи за бомби са получени на електронните пощи на Окръжната прокуратура в Стара Загора и на болницата в Казанлък.

Заради сигнала всички институции, помещаващи се в Съдебната палата в Стара Загора, преустановяват работа до 13.00 часа. Насрочените за днес съдебни заседания, които не са проведени, се отлагат за нови дати, за които страните ще бъдат призовани допълнително.

Сигнал за поставено взривно устройство е получен по електронната поща и в болницата в Казанлък. На място се извършва проверка за установяване на достоверността на заплахата.

Това са поредните сигнали за взривни устройства в региона през последните дни.

Сигнал за бомба в Съдебната палата в Бургас е получен по време на съдебното заседание по делото срещу Никола Бургазлиев за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг. Въпреки сигнала сградата не е евакуирана, а работният процес не е прекъсван. Служители на „Съдебна охрана“ са извършили щателна проверка за съмнителни предмети в сградата. При обследването е използвано и специализирано устройство за откриване на взривни вещества. Опасност не е открита.

Бомбени заплахи са отправени към сградите на Съдебната палата в Хасково, училище и две детски градини в Димитровград, съобщават от БТА. Сигналите с предупрежденията са получени между 10.30 и 11.00 часа днес, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Това е втори пореден ден с предупреждение за взривно устройство в Съдебната палата, а както и вчера, то е било получено на електронната поща на Районния съд.

След извеждането на хората и извършването на предвидените по протокол проверки, които не са установили наличие на реална заплаха, административните ръководители на съответните институции са подписали протоколите, след което работата е продължила.

Нови злонамерени съобщения са получени днес на електронните пощи на Община Ямбол и Съдебната палата. Това се случва ден след като двете институции бяха евакуирани заради заплахи за поставени взривни устройства. Вчера сигналите наложиха спешна евакуация на служителите и посетителите, а районите около сградите бяха отцепени от полицията. При извършените проверки взривни устройства не бяха открити. След приключването им работата на двете институции беше възстановена.

По новите съобщения се извършват необходимите действия от полицията, съгласно установената процедура при получаване на сигнали за злонамерени електронни писма. Компетентните органи следват предвидените мерки за проверка и сигурност.

#болницата в Казанлък #Окръжната прокуратура в Стара Загора #сигнал за бомба

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