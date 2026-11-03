Сигнали за бомби в Окръжната прокуратура в Стара Загора и на болницата в Казанлък

Заплахи за бомби са получени на електронните пощи на Окръжната прокуратура в Стара Загора и на болницата в Казанлък.

Заради сигнала всички институции, помещаващи се в Съдебната палата в Стара Загора, преустановяват работа до 13.00 часа. Насрочените за днес съдебни заседания, които не са проведени, се отлагат за нови дати, за които страните ще бъдат призовани допълнително.

Сигнал за поставено взривно устройство е получен по електронната поща и в болницата в Казанлък. На място се извършва проверка за установяване на достоверността на заплахата.

Това са поредните сигнали за взривни устройства в региона през последните дни.