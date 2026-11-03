БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Управителят на БНБ: Инфлационният натиск за България е...
Чете се за: 04:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сигнали за бомби в Окръжната прокуратура в Стара Загора и на болницата в Казанлък

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази
Сигнали за бомби в Окръжната прокуратура в Стара Загора и на болницата в Казанлък
Снимка: Иван Янев
Слушай новината

Заплахи за бомби са получени на електронните пощи на Окръжната прокуратура в Стара Загора и на болницата в Казанлък.

Заради сигнала всички институции, помещаващи се в Съдебната палата в Стара Загора, преустановяват работа до 13.00 часа. Насрочените за днес съдебни заседания, които не са проведени, се отлагат за нови дати, за които страните ще бъдат призовани допълнително.

Сигнал за поставено взривно устройство е получен по електронната поща и в болницата в Казанлък. На място се извършва проверка за установяване на достоверността на заплахата.

Това са поредните сигнали за взривни устройства в региона през последните дни.

#болницата в Казанлък #Окръжната прокуратура в Стара Загора #сигнал за бомба

Последвайте ни

ТОП 24

Опити за блокади на гимназии в Париж: Нова седмица на протести във Франция
1
Опити за блокади на гимназии в Париж: Нова седмица на протести във...
Йотова и Вълчев печелят балотажа в област Монтана с близо 73%
2
Йотова и Вълчев печелят балотажа в област Монтана с близо 73%
Обработването на изборните книжа: Рекордно бързо приключи предаването на протоколите в София
3
Обработването на изборните книжа: Рекордно бързо приключи...
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, бадминтон
4
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, бадминтон
Утре ще бъде неучебен ден във Варна
5
Утре ще бъде неучебен ден във Варна
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
6
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Регионални

Трети корабен контейнер приближава брега край Синеморец
Трети корабен контейнер приближава брега край Синеморец
Във Велико Търново представят първите бойни машини „Страйкър“ Във Велико Търново представят първите бойни машини „Страйкър“
Чете се за: 00:50 мин.
Дете на 10 години е пострадало при пътен инцидент на пешеходна пътека в Горна Оряховица Дете на 10 години е пострадало при пътен инцидент на пешеходна пътека в Горна Оряховица
Чете се за: 00:45 мин.
Свлачище затруднява движението по пътя Юндола - Якоруда: Подготвят изграждането на нова подпорна стена Свлачище затруднява движението по пътя Юндола - Якоруда: Подготвят изграждането на нова подпорна стена
Чете се за: 03:50 мин.
"Детето ми е под земята, а той ще седи вкъщи на дивана": Майката на загиналата при катастрофата с АТВ 35-годишна Христина "Детето ми е под земята, а той ще седи вкъщи на дивана": Майката на загиналата при катастрофата с АТВ 35-годишна Христина
Чете се за: 04:17 мин.
25 катастрофи след пороя във Варна, днес се очакват нови интензивни валежи 25 катастрофи след пороя във Варна, днес се очакват нови интензивни валежи
Чете се за: 04:15 мин.

Водещи новини

Дефицитът в бюджета рязко скочи до 4% през октомври
Дефицитът в бюджета рязко скочи до 4% през октомври
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Управителят на БНБ: Инфлационният натиск за България е по-силен от средния за еврозоната, инфлацията вече е 6% Управителят на БНБ: Инфлационният натиск за България е по-силен от средния за еврозоната, инфлацията вече е 6%
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Заподозреният за убийството на куче в кв. „Кръстова вада“ ще бъде задържан, съобщи вътрешният министър Заподозреният за убийството на куче в кв. „Кръстова вада“ ще бъде задържан, съобщи вътрешният министър
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
"Детето ми е под земята, а той ще седи вкъщи на дивана": Майката на загиналата при катастрофата с АТВ 35-годишна Христина "Детето ми е под земята, а той ще седи вкъщи на дивана": Майката на загиналата при катастрофата с АТВ 35-годишна Христина
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Петър Витанов: В петък ще бъде представен бюджетът за следващата...
Чете се за: 15:55 мин.
У нас
Пожарникари на протест: Огнеборци от над 15 страни искат по-добри...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Христо Марков, НАП: Сивият сектор при горивата е между 11 и 12% от...
Чете се за: 06:35 мин.
У нас
Никола Минчев: ПП и ДБ остават най-близки политически съратници
Чете се за: 11:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ