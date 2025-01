Силен Везенков, но Олимпиакос се предаде пред Фенербахче

Александър Везенков и Олимпиакос не намериха път към още един успех в Евролигата. Българинът и неговите съотборници отстъпиха пред Фенербахче със 77:87 в среща от 23-ия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Първото полувреме не предвещаваше подобен изход, но през второто селекцията на Йоргос Барцокас загуби част от своята мощ в офанзивен план и съставът на Шарунас Ясикевичус се възползва от този факт, за да се пребори за пети пореден успех в турнира на богатите. Освен това отборът от Истанбул спря устрема на своя съперник от седем поредни верни стъпки.

Гърците продължават да се намират еднолично на върха във временното класиране с 16 победи и 7 загуби, а турците са плътно зад тях и заемат втората позиция, като имат сметката си 15 успеха и поражения.

Fenerbahce get the W in Piraeus



2nd team to win on the road at Olympiacos

Snap their 7 game win streak#RivalrySeries pic.twitter.com/C2lEsuTuBM