Синер продължава да е перфектен у дома, Медведев е аут

Яник Синер записа трета поредна победа и спечели по убедителен начин група „Илие Настасе“ на Финалите на АТР в Торино. В четвъртък вечер световният №1 и местен любимец се наложи с 2:0 сета, в отделните части 6:3, 6:4 над Даниил Медведев (Русия), като по този начин постигна 8-ми успех над този опонент в 15 двубоя и за първи път излезе напред в съперничеството между двамата.



С успеха Синер изхвърли Медведев от надпреварата, тъй като руснакът се нуждаеше от задължителна победа, при това с 2:0 сета, за да продължи към полуфиналите. Този сценарий обаче беше далеч от реалността за близо 12 000 зрители, които и тази вечер изпълниха до краен предел „Иналпи Арена“ в Торино. Дуелът продължи само 72 минути и беше изгледан на живо от редица популярни бивши и настоящи спортни звезди.

Синер започна вихрено срещата и първи стигна до точки за пробив в петия гейм, когато поведе с 40:15 при начален удар на Медведев. Руснакът обаче намери начин да се измъкне и да изравни резултата.



Буквално минутки по-късно картината се повтори, но този път Медведев не издържа и загуби подаването си за 3:5, след което сервирайки за сета Синер показа железни нерви и взе гейма си на 0. Реално, това беше и моментът, в който турнирът за Медведев официално приключи. До края на мача се игра предимно за пари и точки.

Синер продължи да бъде агресивен и проби рано във втората част, след което поведе с 3:1 гейма. Медведев, вече отпаднал от турнира, „отпусна ръката“ и успя не само да изравни, но и да поведе в резултата с 4:3. Последва финална серия на Синер, с която двукратният победител от Sofia Open си гарантира място на полуфиналите.

Вторият полуфиналист от групата е Тейлър Фриц (САЩ), който за първи път в кариерата си достига до финалното каре на турнира на 8-те най-добри за сезона в АТР. По-рано през деня американецът надви в три сета Алекс Де Минор (Австралия).

В петък ще стана известни имената на другите двама полуфиналисти в турнира. Записалият две победи Александър Зверев (Германия) се изправя срещу Карлос Алкарас (Испания) в ранния двубой (15:00 часа наше време), а във вечерната сесия (21:30 часа) сили ще премерят Каспер Рууд и Андрей Рубльов (Русия).





10 - Players able to claim 10+ top-5 wins in consecutive seasons since the ATP rankings were published in 1973:



Bjorn Borg (1979-1980)

Ivan Lendl (1985-1986)

Novak Djokovic (2011-2012)

Jannik Sinner (2023-2024)



Unremitting.#NittoATPFinals | @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/blxKD5wTgn