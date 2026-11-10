Скандал на Финалите на WTA, тв коментатор отправи обидни думи по адрес на Сабаленка

Неприемлив коментар по адрес на външния вид на Арина Сабаленка по време на телевизионното излъчване на Финалите на WTA предизвика сериозно недоволство сред тенис феновете. Случаят доведе и до официална реакция от ръководството на френския телевизионен канал beIN Sports.

„Вижте, вижте... тя изглежда ужасно“, се чу в ефир, докато на екрана беше показана втората в световната ранглиста. Репликата прозвуча при подновяването на предаването след рекламна пауза, по време на видео, представящо участничките в турнира. Сабаленка беше заснета с облеклото си от официалната фотосесия за надпреварата.

Според френското издание Sports.fr автор на коментара е Матьо Солие, който е трябвало да коментира срещата. Предполага се, че той не е осъзнавал, че микрофонът му е включен.

Реакцията в социалните мрежи беше незабавна, като множество потребители определиха поведението като непрофесионално и поискаха санкции за коментатора. Сред призивите бяха отстраняването му от работа и забрана да присъства на тенис турнири. Други фенове настояха Сабаленка да прекрати медийните си ангажименти с телевизията, а част от тях се обърнаха и към френския медиен регулатор Arcom.

Директорът на каналите, програмата и редакционното съдържание на beIN Sports France Флоран Узо също коментира инцидента. В публикация в социалната мрежа X той изрази съжаление за случилото се и категорично се разграничи от изречените думи.

„Тези коментари не отразяват ценностите на beIN SPORTS. Потвърждавам ангажимента ни да се отнасяме с уважение към всички спортисти и участници в нашите предавания“, заяви Узо.

Междувременно Сабаленка започна участието си във Финалите на WTA с победа над финалистката от Уимбълдън Каролина Мухова. Беларускинята се наложи със 7:6(2), 7:5 след час и 53 минути игра, с което направи първа крачка към спечелването на дебютната си титла в турнира.