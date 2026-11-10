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Скандал на Финалите на WTA, тв коментатор отправи обидни думи по адрес на Сабаленка

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Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
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По време на турнира в Индиън Уелс, журналист от BeIN Sports критикува физиката на Сабаленка в ефир. Точно когато мачът на беларускинята щеше да започне, коментаторът направи неуместна забележка, вероятно мислейки, че не е в ефир.

скандал финалите wta коментатор отправи обидни думи адрес сабаленка
Снимка: БГНЕС
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Неприемлив коментар по адрес на външния вид на Арина Сабаленка по време на телевизионното излъчване на Финалите на WTA предизвика сериозно недоволство сред тенис феновете. Случаят доведе и до официална реакция от ръководството на френския телевизионен канал beIN Sports.

„Вижте, вижте... тя изглежда ужасно“, се чу в ефир, докато на екрана беше показана втората в световната ранглиста. Репликата прозвуча при подновяването на предаването след рекламна пауза, по време на видео, представящо участничките в турнира. Сабаленка беше заснета с облеклото си от официалната фотосесия за надпреварата.

Според френското издание Sports.fr автор на коментара е Матьо Солие, който е трябвало да коментира срещата. Предполага се, че той не е осъзнавал, че микрофонът му е включен.

Реакцията в социалните мрежи беше незабавна, като множество потребители определиха поведението като непрофесионално и поискаха санкции за коментатора. Сред призивите бяха отстраняването му от работа и забрана да присъства на тенис турнири. Други фенове настояха Сабаленка да прекрати медийните си ангажименти с телевизията, а част от тях се обърнаха и към френския медиен регулатор Arcom.

Директорът на каналите, програмата и редакционното съдържание на beIN Sports France Флоран Узо също коментира инцидента. В публикация в социалната мрежа X той изрази съжаление за случилото се и категорично се разграничи от изречените думи.

„Тези коментари не отразяват ценностите на beIN SPORTS. Потвърждавам ангажимента ни да се отнасяме с уважение към всички спортисти и участници в нашите предавания“, заяви Узо.

Междувременно Сабаленка започна участието си във Финалите на WTA с победа над финалистката от Уимбълдън Каролина Мухова. Беларускинята се наложи със 7:6(2), 7:5 след час и 53 минути игра, с което направи първа крачка към спечелването на дебютната си титла в турнира.

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#финали на WTA в Индиън Уелс 2026 #Арина Сабаленка

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