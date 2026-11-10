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Арина Сабаленка започна с победа на Финалите на WTA в Индиън Уелс

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Спорт
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Беларускинята преодоля Каролина Мухова в два сета, а Мира Андреева постигна убедителен успех срещу Елина Свитолина

Арина Сабаленка започна с победа на Финалите на WTA в Индиън Уелс
Снимка: AP Photo
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Арина Сабаленка започна с победа участието си на Финалите на Женската тенис асоциация (WTA) в Индиън Уелс. Беларускинята се наложи над чехкинята Каролина Мухова със 7:6(2), 7:5 в първия си двубой от група 2 на надпреварата.

Сабаленка, която на два пъти е достигала до финала на заключителния турнир за сезона, продължава да преследва първия си трофей от състезанието. През миналата година тя отстъпи в спора за титлата на Елена Рибакина, която впоследствие я измести от първото място в световната ранглиста.

Оттеглянето на Рибакина от тазгодишното издание заради вирусно заболяване и натрупана умора допълнително увеличава шансовете на Сабаленка за спечелване на трофея.

Двубоят срещу Мухова продължи близо два часа и предложи множество обрати. Чехкинята, която заема седмото място в световната ранглиста, на два пъти повеждаше с пробив в първия сет, включително с 5:4, когато сервираше за спечелването му. Сабаленка обаче успя да възстанови равенството и в двата случая, след което доминира в тайбрека, спечелен със 7:2.

Втората част премина по сходен начин, но този път беларускинята на два пъти повеждаше с пробив, а Мухова успяваше да изравни. Решаващият момент настъпи в 11-ия гейм, когато Сабаленка отново спечели подаването на съперничката си, след което затвори мача при втория си мачбол.

"Беше много тежка битка. Срещу нея винаги се получават трудни мачове. Тя е изключително интелигентна тенисистка и трябва постоянно да бъдеш концентриран, подготвен за всичко и да играеш умно. Много съм щастлива, че успях да започна с победа“, заяви Сабаленка пред Sky Sports.

В другия двубой от група 2 Мира Андреева постигна далеч по-убедителен успех. 19-годишната рускиня победи украинката Елина Свитолина с 6:4, 6:0 само за 71 минути.

Андреева, която спечели първата си титла от Големия шлем на „Ролан Гарос“ по-рано през годината, демонстрира стабилна игра и допусна малко грешки срещу шестата в световната ранглиста.

В първия сет рускинята реализира пробив за 3:2, който се оказа достатъчен, за да спечели частта. Във втория сет тя не даде нито един гейм на съперничката си, въпреки че трябваше да спаси четири точки за пробив при сервирането за победата.

След срещата Андреева призна, че въпреки категоричния резултат е изпитвала сериозно напрежение на корта.

"Не си спомням някога да съм била толкова нервна по време на мач. Чувствах как краката ми треперят. Беше изключително трудно и съм много щастлива, че успях да премина през това“, сподели тя.

"Основната ми цел беше да изключа всички мисли и емоции и да се принудя да се движа със свръхзвукова скорост. Усещането обаче беше точно обратното – чувствах се като слон“, добави рускинята.

Преди началото на турнира Андреева попадна в центъра на вниманието след коментари на американката Джесика Пегула, която я нарече „дива“ по време на разговор със своя треньор, записан от включен микрофон на тренировъчен корт.

Впоследствие WTA поднесе извинения на състезателките за недостатъчно ясното предупреждение относно работещите микрофони и обяви, че звукът по време на тренировките ще бъде изключван.

В група 1 участват Джесика Пегула, Коко Гоф, Линда Носкова и Марта Костюк. Четирите тенисистки започнаха участието си в неделя, когато Гоф победи сънародничката си Пегула.

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#Финалите на WTA #Мира Андреева #Арина Сабаленка

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